Milano, furto in casa del presidente di Mitsubishi: bottino di orologi e gioielli per 250mila euro

di Marta Goggi

Furto da 250mila euro ieri pomeriggio nella casa milanese del presidente di Mitsubishi Italia, Eiko Koga. L'uomo, un manager giapponese di 56 anni, era uscito in compagnia della moglie quarantenne. Al rientro a casa, poco prima delle 19, la coppia ha trovato la porta d'ingresso forzata e l'appartamento completamente a soqquadro.

La refertuiva

Dall'interno erano stati rubati beni per un valore stimato di 250mila euro. La Polizia scientifica ha effettuato i rilievi sulla casa. Gli agenti stanno analizzando anche le immagini delle telecamere poste all'ingresso dello stabile, per riuscire a risalire agli autori del furto. L'appartamento del presidente e ceo di Mitsubishi Italia, Eiko Koga, si trova in via della Spiga, nel Quadrilatero della moda di Milano. Mentre il manager giapponese e la consorte, connazionale di 40 anni, si trovavano fuori casa, dall'appartamento sono stati rubati gioielli preziosi e due orologi, un Cartier e un Rolex. Il totale del bottino, al momento solo stimato, è di 250mila euro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA