Kata, la mamma della bambina scomparsa accoltella una 21enne: «L'ho fatto per difendermi». Cosa è successo

Rissa in discoteca tra la mamma della piccola Kata, scomparsa il 10 giugno scorso dall'ex hotel Astor di Firenze, ed un'altra giovane donna, di 21 anni, nei bagni di un locale. Katherine Alvarez, la madre della bimba di 5 anni di cui non si hanno notizie da mesi, è stata denunciata per lesioni aggravate dopo aver aggredito una donna in discoteca. «Mi sono difesa», avrebbe detto la donna agli inquirenti, parlando dell'aggressione.

Aggressione nei bagni

Secondo quanto raccontato dai giornali locali, Alvarez avrebbe colpito con un coltello la 21enne, anche lei peruviana, all’interno del Tenax, un locale fiorentino in via Pratese.

Ferite al volto

Dalle parole ai toni sempre più accesi, finché non sarebbero arrivate alla lite, fino ai tagli da coltello inferti al volto e alla testa, ma la polizia, intervenuta nella discoteca, non ha rinvenuto nessuna arma e nei bagni non ci sono telecamere che potrebbero fornire indizi utili alle indagini della polizia. La vittima, trasportato al pronto soccorso, ha una prognosi di 20 giorni.

