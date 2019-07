«Karola t***a, torna in Germania»: l'auto di un turista tedesco vandalizzata a Ferrara

Carola Rackete scherza dopo la liberazione: «Forse dovrei emigrare in Australia». Salvini: «Ti pago il biglietto»​

Giovedì 4 Luglio 2019, 12:36

La sua unica colpa? Quella di essere connazionale di, la capitana della Sea Watch 3, e di essere venuto in vacanza in Italia con la sua. Un'incredibile disavventura, quella vissuta da un giovane, giunto aper visitare la città e che ha avuto la più spiacevole delle sorprese quando è tornato a riprendere la sua vettura.Sui due finestrini, lato guidatore, qualcuno aveva infatti scritto insulti a Carola Rackete: «Karola t***a, torna in Germania». Tutto questo solo perché l'auto, posteggiata nei pressi del Lido di Spina, aveva la(che dire, allora, del boom di auto immatricolate in Germania dai nostri connazionali per vari motivi?).È accaduto tre giorni fa e a raccontare la vicenda, su Facebook, è stata una ragazza, Ilaria Castelluzzo, che ha assistito alla scena, avvenuta a Lido di Spina ed ha spiegato: «Quel turista era sbigottito: non capiva perché e cosa significassero quelle frasi. Non sa neanche chi è Carola, glielo abbiamo spiegato e mentre cercava di grattare via la scritta dal vetro ci ha detto che si trova in Italia da poco e non aveva mai avuto problemi prima di questo atto vandalico, gratuito e senza senso».