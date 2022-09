Folle inseguimento sulla statale, Jaguar non si ferma al posto di blocco e scappa a tutta velocità

di Redazione web

Come in un film. Non si ferma ad un posto di blocco e si dà alla fuga con il piede giù sul gas della sua Jaguar. E' stato un inseguimento ad altissima velocità, quello che si è verificato domenica pomeriggio sulla statale Adriatica all'altezza di Misano, dove una pattuglia della polizia stradale si è lanciata dietro all'auto di lusso, guidata da un uomo di 60 anni. Al conducente, poco prima, era stato intimato l'alt, ma anziché frenare, ha accelerato per sfuggire agli agenti, come racconta Il Resto del Carlino.

Folle inseguimento sulla statale

Era un normale controllo di routine sull'Adriatica, quello svolto dagli agenti della polizia locale, quando l’auto di grossa cilindrata, invitata ad arrestare la marcia, non ne ha voluto sapere di fermarsi per essere sottoposta ai controlli; gli agenti di polizia non hanno potuto far altro che iniziare l'inseguimento della statale.

In poco tempo, l'uomo di 60 anni è stato ritrovato in un'area di servizio, dove stava cercando di nascondersi, ma non è sfuggito agli agenti che hanno scoperto il motivo della fuga: il sessantenne era senza patente, che gli era già stata ritirata, e la sua Jaguar girava senza assicurazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Settembre 2022, 13:30

