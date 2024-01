Intossicate 27 persone dal monossido di carbonio alla recita per la Befana in parrocchia: undici in ospedale, tra cui 5 bambini

di Redazione web

Paura nel giorno dell'Epifania a Cortona, in provincia di Arezzo, dove 27 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio mentre si trovavano in parrocchia, nella frazione di Pergo, per una recita in occasione della festa della Befana. Quando sono arrivati i soccorsi del 118, avvertiti perché molte persone accusavano malori, hanno trovato una trentina di persone con sintomi di intossicazione.

Undici persone, tra cui 5 bambini, sono in ospedale: due sono state trasferite in camera iperbarica a Grosseto e una a Firenze, gli altri sono stati trasportati in ospedali dell'Aretino. Nessuno di loro è in pericolo di vita. L'allarme è scattato poco dopo le 16, quando i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze. I vigili del fuoco stanno eseguendo accertamenti per individuare una fonte certa dalla quale il gas, inodore e insapore, sarebbe fuoriuscito. «Ci siamo trovati di fronte a un centinaio di persone, abbiamo attivato subito il servizio di maxi emergenza - ha spiegato un infermiere del 118 -, e tra i 27 intossicati anche cinque bambini».

