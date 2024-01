San Donato, un altro giovane travolto in autostrada mentre tentata di attraversarla: è allarme pedoni alle porte di Milano

È allarme per la presenza e l'attraversamento di pedoni sul tratto autostradale di San Donato, alle porte di Milano. Giovedì sera si è sfiorata l'ennesima tragedia quando un giovane di 25 anni è stato travolto da un'auto tra l'uscita della A1 e la frazione di Poasco. Il ragazzo si trovava in mezzo alla bretella autostradale nei pressi del boschetto di Rogoredo quando la macchina l’ha investito. Soccorso da un'ambulanza e stato ricoverato al Niguarda in gravi condizioni. In ospedale anche l'uomo che guidava l'auto.

Tra le ipotesi della polizia c’è la possibilità che il giovane pedone stesse attraversando le corsie dell’A1 in corrispondenza di due distributori di carburante abbandonati, come già avvenuto in passato da parte di frequentatori delle vicine zone di spaccio.

Ma il problema riguarda anche le uomini e donne senza fissa dimora, spesso provenienti dall'Est che intorno alla bretella hanno creato accampamenti irregolari. Sono in molti ad attraversare l'autostrada ogni giorno mettendo a repentaglio la loro vita e la sicurezza del traffico.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Gennaio 2024, 18:42

