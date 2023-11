Due morti in 3 giorni dopo il bypass gastrico, sotto accusa l'ospedale di Benevento: il ministero invia gli ispettori

di Tommaso Cometti

Due morti nel giro di pochi giorni dopo un'operazione di bypass gastrico: su quanto accaduto all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento adesso indaga il Ministero della Salute. Gli ispettori ministeriali si recheranno fino presso la struttura per cercare di rilevare indizi utili a far luce sulle cause che hanno condotto alla morte di due pazienti. L'arrivo degli 007 direttamente dalla Capitale, previsto nelle prossime ore, permetterà di mettere in campo una serie di prime verifiche approfondite sul caso.

I due casi

Il primo episodio risale al 1 novembre e riguarda il decesso di un 41enne padre di quattro figli. Il secondo è avvenuto tre giorni dopo: dopo l'iniziale intervento chirurgico e le successive dimissioni, che sembravno aver indirizzato il decorso post operatorio di Francesco Estatico all'insegna della normalità, si sono registrate le prime complicazioni. Un calvario, quello del 35enne di Avella, che aveva espresso il desiderio di ridurre la sua obesità, che ha registrato un tragico epilogo nella giornata di venerdì.

Dopo il nuovo ricovero presso il nosocomio beneventano per effettuare nuovi accertamenti, per Francesco Estatico si sono rese necessarie due ulteriori operazioni. Il quadro clinico del giovane, probabilmente a seguito di un malore, è peggiorato nei giorni successivi, al punto da rendere necessario il trasferimento nel reparto di terapia intensiva. Il decesso potrebbe essere stato causato da un'embolia polmonare. Gli esperti del ministero della Salute ascolteranno gli operatori sanitari che hanno prestato servizio e assistenza nel corso del periodo di degenza al 35enne, ed esamineranno attentamente tutta la documentazione sanitaria.

Le indagini

Durante le indagini, gli ispettori ascolteranno anche i direttori dei reparti e le altre professionalità interessate. La Regione Campania, con il presidente della Commissione Sanità, Enzo Alaia, segue attentamente da vicino l'evoluzione della situazione. «È necessario - afferma il consigliere regionale - che la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale valuti, in ragione delle proprie competenze, quali azioni porre in essere». Alaia è in costante contatto con il Governatore Vincenzo De Luca, anche lui informato delle due morti. «Pur non entrando nel merito di queste due vicende che si sono succedute, ho appreso le notizie delle ultime ore con non poco sgomento», aggiunge il consigliere regionale che, fa sapere, «ho inviato una nota all'attenzione del Direttore Postiglione che, sono certo, darà una risposta in breve tempo».

Il presidente della commissione regionale, inoltre, ha manifestato tutta la sua vicinanza alla famiglia di Francesco Estatico, residente nel suo paese d'origine. All'inizio della prossima settimana, invece, il caso potrebbe fare approdo anche in Parlamento, dove potrebbe essere presentata un'interrogazione al ministro Schillaci. Nel frattempo prosegue l'attività di indagine anche della Procura della Repubblica di Benevento, che sulla morte di Francesco Estatico ha aperto un fascicolo guidato dal Sostituto Maria Gabriella Di Lauro. La salma del giovane di Avella, nel frattempo, resta a disposizione dell'autorità giudiziaria che solo dopo la conclusione degli accertamenti di rito degli ispettori ministeriali provvederà allo svolgimento dell'esame autoptico già affidato al medico legale Umberto De Gennaro. «Siamo molto scossi per l'accaduto - afferma il direttore sanitario del Fatebenefratelli, Claudia Franco - ripercorreremo sicuramente le tappe dell'intervento e i percorsi seguiti, senza trascurare la valutazione scrupolosa dell'evento avverso. Intanto attendiamo l'esito dell'esame autoptico», conclude.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Novembre 2023, 21:12