Va dal dentista per un intervento e muore. Luigi Floretta, dipendente Rai (45 anni), ha avuto un malore dopo l'anestesia, poi 3 giorni di agonia

Luigi Floretta è andato dal dentista per un intervento ai denti, l'istallazione di una protesi, e dopo tre giorni di agonia è morto. Il tragico episodio è accaduto a Brescia dove, il dipendente Rai di 45 anni, si era recato in una clinica privata per sottoporsi all'intervento chirurgico. Ma, una volta finito l'effetto dell'anestesia, ha avuto un malore che ha richiesto il ricovero nel reparto di rianimazione.

Cade dalla moto dopo lo scontro con un'auto: 27enne romana travolta e uccisa da un camion. L'incidente terribile

Alan Arkin, morto l'attore premio Oscar per Litte Miss Sunshine: aveva 89 anni