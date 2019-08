Un infermiere del 118, noto nel suo ambiente, E.Q., di 49 anni, è stato trovato morto questa mattina dal personale della portineria degli uffici sanitari di via Farneto alle ore 7:00. Lo rende noto Asuits con un comunicato. L'infermiere è ricordato come una colonna storica del 118, esperto di maxi emergenze, uomo da tempo sofferente. L'Azienda ha espresso «vicinanza ai familiari in questo doloroso momento». Martedì 6 Agosto 2019, 12:05

