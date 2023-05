Infarto mentre era in ospedale: Matteo muore a 24 anni

di Redazione web

Matteo Ibraim Del Puppo si è spento all'età di 24 anni all'ospedale di Conegliano dove si trovava ricoverato a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni. Il giovane è spirato giovedì scorso in seguito ad un malore improvviso che lo ha colpito dopo la colazione, nonostante utte le manovre di rianimazione messe in atto dal personale sanitario. . Matteo era ricoverato in ospedale da un paio di settimane.

La salute di Matteo era minata purtroppo da tempo e le cure al suo cuore malato non sono riuscite a salvargli la vita. Matteo lascia il padre Gianantonio, molto noto per essere diacono presso la parrocchia di Ceneda, in provincia di Treviso, dove Matteo risiedeva. Proprio presso la cattedrale, lunedì prossimo alle 15.30, si svolgeranno i funerali. «Troppo presto ci hai lasciato, ma per la tua bontà, sarai sempre vivo tra noi» le parole affidate dai genitori Rosella e Gianantonio all'epigrafe che annuncia la morte del loro unico figlio

