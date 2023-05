Ragazzo trovato svenuto per strada: forse caduto dalla bici. È grave

di Redazione web

Un ragazzo di 20 anni è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato

trovato privo di sensi in strada a Milano. Secondo gli elementi raccolti finora potrebbe essere scivolato sull'asfalto mentre percorreva via Meda in bicicletta.

La sua bici era accanto al corpo

La sua bici era infatti accanto al corpo esanime. Il 118 è intervenuto attorno alle 3.50 e lo ha accompagnato d'urgenza al Policlinico. Al caso lavora la polizia locale.

