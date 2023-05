Incidente, sbanda con l'auto e resta per cinque ore in bilico su un burrone

di Redazione web

Poco dopo le 7 di questa mattina i carabinieri di Scandiano (Reggio Emilia), con i vigili del fuoco di Reggio Emilia, il soccorso alpino e i sanitari inviati dal 118, sono intervenuti in località Caselle San Pietro del comune di Viano dopo che un'auto, guidata da un 54enne di Viano, è uscita di strada ed è rimasta in bilico su un burrone. Giunti sul luogo carabinieri, soccorso alpino e vigili del fuoco hanno prima messo in sicurezza il veicolo e poi hanno tratto il salvo il 54enne. L'uomo una volta estratto veniva assicurato alle cure dei sanitari del 118 che lo condotto per i controlli del caso presso l'ospedale di Reggio Emilia.

Tentato stupro a Milano, l'aggressore della dottoressa non è un gambiano ma un turista americano. «Ho pensato di morire»

L'incidente, cosa è successo





Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto condotta dai carabinieri

della tenenza di Scandiano l'auto è fuoriuscita di strada intorno alle 2.30 di questa notte.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 10:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA