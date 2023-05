Ciclista travolto e ucciso da un camion a Milano: l'incidente in via Comasina all'angolo con via Novate

di Redazione web

Ciclista travolto e ucciso da un camion a Milano. Il ciclista, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stato investito. L'incidente, come rende noto la Polizia locale che è intervenuta sul posto, è avvenuto questa mattina alle 10.40 in via Comasina all'angolo con via Novate.

Il ciclista è morto all'ospedale Niguarda

Il ciclista dopo l'impatto col mezzo pesante, un autoarticolato, è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda dove poco dopo è morto a causa delle ferite riportate.

Il conducente della bicicletta al momento è sconosciuto perché sul posto non sono stati rinvenuti documenti.

Sono in corso accertamenti per risalire alla sua identità e per capire la dinamica dell'incidente.

Si tratta dell'ennesimo incidente che vede vittima un ciclista negli ultimi mesi a Milano.

