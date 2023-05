Malore improvviso, morto Giuseppe Calabrese, sindaco delle Isole Tremiti: era a Roma per la cerimonia di assegnazione delle bandiere Blu

di Redazione web

Giuseppe Calabrese, il sindaco delle Isole Tremiti (Foggia), è morto stamani a Roma per un malore improvviso. Il sindaco era nella Capitale per la cerimonia di assegnazione delle bandiere Blu.

Giuseppe Calabrese dopo il malore è stato portato d'urgenza in ospedale e qui è deceduto.

Il sindaco Giuseppe Calabrese aveva 66 anni

Calabrese aveva 66 anni ed era stato rieletto sindaco un anno fa con 192 preferenze.

Era già stato primo cittadino durante gli anni dal 2003 al 2011.

Tra le sue iniziative la nomina del cantautore bolognese Lucio Dalla, abituale frequentatore delle isole, ad ambasciatore delle Tremiti nel mondo.

