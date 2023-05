Ana Paula Borgo morta, la giocatrice di volley uccisa dalla malattia: aveva 29 anni

di Redazione web

Lutto nel volley, è morta Ana Paula Borgo: aveva 29 anni. Nata a Baruru il 20 ottobre 1993, la schiacciatrice verdeoro aveva trascorso la maggior parte della sua carriera in patria, nel massimo campionato brasiliano, ma si era fatta conoscere nel nostro paese per aver vestito la scorsa stagione la maglia del Volley Bergamo. L’avventura con la maglia rossoblù era durata appena un anno, quindi il ritorno in Brasile.

Fa schiantare un aereo di proposito e lo riprende in video: youtuber rischia 20 anni di carcere

“Dio ti ha accolto, figlia mia"

“Dio ha accolto mia figlia”. Con queste parole, tanto semplici quanto struggenti, pubblicate dalla mamma Deborah sul suo profilo social, è arrivata anche in Italia la tragica notizia. Nel settembre 2022 si era ritirata dall'attività agonistica per combattere un cancro allo stomaco che le è stato fatale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA