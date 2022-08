L'auto si ribalta, morto un ragazzo di 21 anni: dramma a Verona vicino allo stadio

Nella serata di ieri, 22 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti a Verona in via Sogare per un incidente stradale. Erano circa le 22.45 quando due giovani, a bordo di una Fiat Panda, hanno perso il controllo del veicolo uscendo di strada e ribaltandosi, dopo aver urtato una canaletta irrigua agricola.

A perdere la vita un ragazzo di 21 anni, ferito il passeggero. I pompieri, giunti sul posto con 1 mezzo e 5 uomini, hanno operato per mettere sicurezza il veicolo ribaltato ed estrarre l'uomo alla guida, che era bloccato tra le lamiere, e affidarlo alle cure dei sanitari che, dopo vari tentativi di rianimarlo, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto anche la polizia municipale per le indagini sulla dinamica dell'incidente. Le operazioni I sono concluse intorno alla mezzanotte e trenta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Agosto 2022, 09:14

