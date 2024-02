Incidente a Torino, auto finisce contro un palo: Alessandra Caboni, 29 anni, muore sul colpo. Ferita l'amica al volante

di Redazione web

Un tragico incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte a Torino è costato la vita ad Alessandra Caboni, di 29 anni. L'auto su cui viaggiava si è schianta contro un palo in piazza Derna, al volante della Fiat Tipo c'era un'amica con la quale aveva trascorso la serata che è ricoverata in ospedale con una gamba fratturata. Lo riferisce La Stampa. Alessandra è morta sul colpo e nulla hanno potuto fare i soccorsi arrivati sull'incidente. Sulla dinamica della tragedia stanno indagando i carabinieri. Non è da escludersi che la ragazza al volante abbia avuto un colpo di sonno.

Chi era Alessandra

Alessandra era originaria della Sardegna, di Posada in provincia di Nuoro, e a Torino viveva con una zia. Era arrivata nel capoluogo piemontese da ragazza e si era diplomata all’istituto «Boselli». Poi aveva trovato lavoro come commessa alla Dolceria Viziale a Porta Palazzo, dove era rimasta per otto anni. E adesso stava effettuando un periodo di prova con i nuovi proprietari. Alessandra, nella zona del grande mercato torinese, era per questo molto conosciuta, e non solo da chi ci lavora.

