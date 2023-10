Incidente stradale ad Acerra: papà e mamma morti, i bambini all'ospedale in terapia intensiva

di Redazione web

Un terribile incidente stradale è avvenuto nella scorsa notte ad Acerra. Coinvolta una famiglia con genitori e due figli. Lo scontro è avvenuto in via Volturno, nel centro della cittadina in provincia di Napoli.

Morti i genitori, gravi i bimbi

Morti i genitori, Rino Losco e Lina Iannone. I due bambini sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove sono attualmente ricoverati in terapia intensiva e in prognosi riservata.

La dinamica dello schianto

L'incidente stradale, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto in via Volturno, nella periferia di Acerra, e avrebbe visto coinvolti una Fiat 600 e una Opel Astra. La famiglia rimasta ferita era a bordo dell'utilitaria. I due genitori che erano davanti sono stati sbalzati all'esterno dell'abitacolo, finendo in un terreno privato vicino. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per il recupero dei corpi. Le forze dell'ordine hanno avviato i test tossicologici sul conducente dell'altra vettura. Si indaga sulle dinamiche e le responsabilità, ma il conducente dell’Opel Astra è già risultato positivo al drug-test ed è stato fermato per “omicidio stradale”.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 21:08

