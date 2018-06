Schianto tra due auto, poi arriva il range Rover: muore nonna, gravissima nipotina di 3 anni

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PONZANO VENETO - Uno schianto tremendo, lungo la, fra tre. In una viaggiavano lacon ladi appena. La donna -, una 64enne di Paese - è morta dopo il ricovero in ospedale, la bambina è stata soccorsa subito, ma è in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva.L'incidente è avvenuto prima delle 22 di giovedì 31 maggio: il primo scontro è stato, tra la vettura guidata da un uomo di Castrette, una Panda, che procedeva verso Ponzano e la macchina con a bordo nonna e bambina, una Opel Corsa. Un impatto violento, al quale si è aggiunto l'arrivo di un Range Rover che seguiva la Panda e che si è schiantato a sua volta sulle auto incidentate.