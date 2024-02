Incidente in pista, morto un collaudatore: Mattia Ottaviano aveva 35 anni. La rabbia dei sindacati: «Ora basta»

di Redazione web

Un incidente mortale si è verificato tra una moto e un’auto all’interno della pista Porsche di Nardò. La vittima è il 35enne Mattia Ottaviano. Il ragazzo era un pilota salentino, di Tuglie, dipendente di una ditta esterna, e l'incidente si è verificato sul cosiddetto anello. Lavorava da un anno all’interno della pista con l’azienda tedesca Kv.

Lo scontro savrebbe coinvolto una Porsche Panamera e una moto Ducati Panigale. Subito dopo l'impatto (la Ducati avrebbe tamponato la Porsche), la moto ha preso fuoco. Il centuauro è morto a seguito delle lesioni subite dopo essere stato sbalzato dalla moto.

Dinamica da stabilire

Sul posto la polizia Locale per i rilievi e i poliziotti del commissariato di Nardò.

Le reazioni della Cigl

Valentina Fragassi, segretaria generale della Cgil Lecce, è intervenuta sul tragico incidente: «Mentre siamo in riunione in Prefettura per la prevenzione e rispetto della salute e della sicurezza l’ennesima morte di un lavoratore di una ditta in subappalto. Non se ne può più. Ora basta! Il Governo non faccia comunicati di cordoglio ma leggi a tutela della vita di chi lavora. Di lavoro si deve vivere e non morire».

