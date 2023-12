Incidente nella notte, morti due giovani: Gianpiero e Biagio avevano 24 e 28 anni

di Redazione Web

Ancora sangue sulle strade, nella notte di sabato 16 dicembre. Lungo la Fondovalle Isclero, nei pressi degli svincoli di Melizzano e Solopaca (in provincia di Benevento) si contano 2 vittime nell'incidente che ha coinvolto una Fiat Punto e una Fiat Bravo.

A perdere la vita sono due giovani, Gianpiero di 24 anni e Biagio di 28, entrambi di San Lorenzello, in Campania. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, carabinieri e vigili del fuoco.

L'incidente

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, i due giovani che hanno perso la vita erano a bordo di una Fiat Punto che si è scontrataccon una Fiat Bravo, ma durante l'impatto è rimasta coinvolta anche una Renault Kadjar condotta da un uomo.

I soccorsi

Dopo la segnalazione dell'incidente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Telese, le ambulanze della Croce rossa e della Misericordia, i carabinieri. Tutti i civili coinvolti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Benevento, in codice rosso, ma non c'è stato nulla da fare per Gianpiero, di 24 anni e Biagio di 28.

Le salme sono state trasferite presso l’obitorio del San Pio, a disposizione della Procura della Repubblica.

