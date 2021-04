Schianto tra auto e moto, muore il centuaro 45enne

MORTEGLIANO - Un uomo di 45 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, 1 aprile, in un grave incidente stradale accaduto a Mortegliano, in via Talmassons. Germano Eramanno, di Flumignano, era a bordo di una moto e si è scontrato con un'auto su cui viaggiava una donna di 59 anni, che ora si trova ricoverata a Padova a causa delle ustioni riportate dopo lo schianto. Per l'uomo invece non c'è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilievi, sono giunti i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 22:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA