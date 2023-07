Incidente nel Barese, furgone come un “missile” contro un tir: morto un operaio di 60 anni

di Redazione web

Un operaio è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada che collega Altamura a Toritto, nel Barese. La vittima, secondo quanto si apprende, era a bordo di un furgone con altri due colleghi quando il mezzo su cui viaggiava, per cause da accertare, è finito contro un tir. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118.

Chi era la vittima

Si chiama Giuseppe Picerno l'operaio di 60 anni di Gravina in Puglia (Bari) deceduto nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla statale 96 nel tratto compreso tra Altamura e Toritto, nel Barese. L'uomo era a bordo del furgone della ditta di Gravina per cui lavorava che, per cause da stabilire, ha tamponato un autoarticolato diretto ad Altamura. L'impatto è stato tremendo: il 60enne che è morto sul colpo. Il suo collega, un uomo di 49 anni che guidava il furgone, è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi. Illeso invece il camionista. Sull'accaduto indagano i carabinieri intervenuti sul posto.

Martedì 18 Luglio 2023, 22:41

