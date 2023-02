Frontale lungo la strada provinciale: Davide Cecere morto ragazzo di 27 anni

di Redazione web

Un ragazzo di 27 anni, Davide Cecere, è morto a causa di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio in provincia di Piacenza. Il giovane era alla guida di una Alfa Romeo Gt e stava percorrendo la via Emilia Pavese quando, alle porte del comune di Rottofreno, si è scontrato frontalmente con una vettura che proveniva dalla direzione opposta.

L'incidente mortale lungo il rettilineo

L'incidente è avvenuto lungo un tratto rettilineo per cause ancora al vaglio della Polizia locale. Il giovane è morto sul colpo, mentre la donna che era alla guida dell'altra vettura è stata trasportata dal 118 all'ospedale di Piacenza, ma non si trova in gravi condizioni. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora per permettere i soccorsi e i rilievi da parte degli agenti.

