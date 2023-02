Ragazzino precipita dal balcone di un hotel: morto a 12 anni dopo due giorni di agonia. Il dramma in settimana bianca

Dramma in Alto Adige durante la settimana bianca con la scuola. Un ragazzino tedesco di 12 anni è morto all'ospedale di Bolzano dopo due giorni di agonia, dopo l'incidente avvenuto domenica mattina: il giovane è precipitato dal balcone di un hotel a San Giovanni in Valle Aurina.

Ricoverato d'urgenza in ospedale nel capoluogo altoatesino, dove era stato portato in elicottero, il dodicenne è morto questa mattina. Il giovane è precipitato dal secondo piano riportando gravissime lesioni. L'incidente probabilmente si è verificato nel tentativo di fare uno scherzo ai compagni.



Il ragazzo era originario di Dorstadt nei pressi di Braunschweig. Era venuto in Valle Aurina con la sua classe in gita scolastica. Probabilmente il ragazzo è scivolato nel tentativo di scavalcare dal balcone nella stanza attigua. L'impatto sul cemento è stato violentissimo. I compagni di classe sotto choc sono stati assistiti da psicologi della Croce bianca. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023

