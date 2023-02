Ragazzino di 12 anni cade dal balcone dell'albergo mentre si trova in gita scolastica: è grave

Un ragazzino di 12 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano, dopo essere precipitato dal balcone di un albergo a San Giovanni in valle Aurina. Si tratta di un tedesco, che si trovava in Alto Adige con la sua classe per la settimana bianca.

Bambino di 10 anni ustionato al campetto mentre gioca con gli amici: è grave

Cicatrice francese sul volto degli adolescenti, il trend di TikTok allarma genitori e scuole: «È autolesionismo»

Dinamica da chiarire

Domenica mattina, per motivo ancora da chiarire, il 12enne è caduto dal balcone al secondo piano della struttura ricettiva nella quale allogiavano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Croce bianca e l'elisoccorso Pelikan 2 che ha trasportato il bambino in ospedale a Bolzano, dove si trova ricoverato.

«#ufo in volo sul Mar Giallo». Pechino: pronti ad abbatterlo https://t.co/XUP6FptOpp — Leggo (@leggoit) February 12, 2023

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Febbraio 2023, 17:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA