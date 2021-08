Il dramma di Cristina e Boris, sposati da sei mesi: morti stanotte in un incidente in moto

Tragico incidente stradale ieri notte a Ferrara. Cristina e Boris Danu, rispettivamente 26 e 29 anni, moglie e marito, erano in sella alla loro moto quando si sono scontrati con un'auto. Per la giovane coppia, erano sposati da appena sei mesi, non c'è stato nulla da fare.

I due erano di origini moldave e da qualche tempo abitavano a Ferrara. Lo schianto - la dinamica è ancora al vaglio - è avvenuto intorno alle 23 in via Canapa, all'altezza dell'incrocio con via De Vincenzi. La moto stava procedendo verso il centro quando si è scontrata con una Fiat Panda guidata da una donna ferrarese. L'impatto è stato violento. La conducente dell'auto è stata portata al pronto soccorso per accertamenti e cure ma non è in pericolo di vita. I due giovani, invece, sono deceduti sul posto nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e l'elisoccorso da Bologna, per i rilievi gli agenti della polizia locale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Agosto 2021, 10:33

