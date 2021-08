Incidente in moto, morto ragazzo di 21 anni. Nei video del paese il rumore dello schianto

Un 21enne di Gioia del Colle (Bari) è morto in un incidente stradale in via dei Pauceti, alla periferia della città. La vittima, Anthony Gemmati, era a bordo della sua moto di grossa cilindrata che nel tardo pomeriggio di ieri si è scontrata con una Fiat Punto guidata da una donna, rimasta ferita e ricoverata all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.

Il dramma di Cristina e Boris, sposati da sei mesi: morti stanotte in un incidente in moto

La notizia della morte del giovane ha fatto presto il giro del paese di Gioia del Colle. In particolare, le telecamere di sicurezza di un'attività commerciale hanno registrato un video in cui si sente la moto sfrecciare e pochi secondi dopo lo schianto.

Il motociclista è stato soccorso dal 118 che ha tentato di rianimarlo, ma era già deceduto. Sulla dinamica dell'incidente indagano i Carabinieri e la Polizia stradale. I due mezzi, stando ai primi rilievi, viaggiavano in direzioni opposte e quindi l'impatto è stato frontale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Agosto 2021, 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA