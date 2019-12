Incidente sulla via Emilia: un morto e traffico bloccato

Una persona è deceduta in unstradale sulla strada. L'incidente si è verificato all'altezza del km 220 a Fontanellato, in provincia di Parma. Sono in corso gli accertamenti per risalire alla dinamica del fatto. Presenti sul luogo agenti delle forze dell'ordine e personale dell'Anas. Il personale informa che al momento il traffico è temporaneamente bloccato.