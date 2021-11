Incidente in autostrada tra un furgone e un camion, un morto

Incidente sulla autostrada A4 Torino-Trieste intorno a mezzogiorno: c'è un morto dopo lo schianto tra un furgone e un camion, avvenuto in direzione Trieste all'altezza di Cessalto.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale per i rilievi, il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Per consentire l'arrivo dei soccorsi Autovie Venete ha disposto la chiusura del tratto autostradale tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Pertanto, è stata resa obbligatoria l'uscita al casello di San Donà ed è stato chiuso lo svincolo in ingresso per chi è diretto a Trieste.

L'uomo deceduto è l'autista del furgone che si è schiantato contro il mezzo pesante. Il veicolo ha tamponato violentemente un mezzo pesante. I pompieri arrivati da San Donà e Motta di Livenza, hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Sul posto anche il medico del Suem che ha solo potuto constatare la morte dell'uomo. Rilievi della Polstrada che ha operato assieme al personale di Autovie Venete. Durante i soccorsi il traffico è rimasto bloccato. Le operazioni sono terminate dopo circa due ore. Dalle 14 è stato riaperto al traffico il tratto interessato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Novembre 2021, 15:07

