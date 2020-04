Furgone "sventrato": violento scontro in autostrada

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 16:53

VICENZA - Può dirsi miracolato l'di un furgone coinvolto attorno alle 12.30 di oggi (martedì 28 aprile) in unavvenuto lungo l’, tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano. Nel sinistro, che ha visto coinvolti un Fiat Ducato e un camion, è rimasto ferito il conducente del mezzo più leggero, illeso invece il camionista.L’autista del furgone, partito datrasportava, quando è entrato in collisione con lo spigolo posteriore di un autoarticolato, aprendosi letteralmente. I vigili del fuoco di Vicenza, arrivati dalla centrale, hanno messo in sicurezza i mezzi e prestato il primo soccorso al 44enne, fino all’arrivo del personale sanitario del Suem: è stato trasferito in ospedale in condizioni gravi ma non è in pericolo di vita.Le bombole trasportate non hanno subito alcun danno, sono state caricate su un altro furgone della ditta fatto arrivare sul posto. La polstrada ha eseguito i rilievi del sinistro. Sul posto anche il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo un paio d'ore.