Schianto sull'A14, due morti: Elisabetta e il suo autista trasportavano cani e gatti per le adozioni. Morto anche un animale

Due morti, un ferito grave e l'autostrada A14 chiusa: è il terribile bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina, poco dopo le 5.20, nella corsia diretta a nord tra Pesaro e Cattolica. Il tamponamento ha coinvolto due mezzi pesanti ed un furgone, all'altezza del chilometro 148. Anche un cane è morto nello schianto: l'animale, che si trovava a bordo di un furgone, doveva essere trasportato al Nord per l'adozione, nell'ambito di una staffetta di volontari.

L'incidente sulla A14, due morti e un ferito grave

Nell’incidente due persone hanno perso la vita ed un'altra è rimasta ferita. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Lo schianto è avvenuto intorno alle 5.30 di questa mattina ed il tratto compreso tra Pesaro-Urbino e Cattolica in direzione Bologna è stato riaperto solo poco dopo le 10. Al momento, informa Autostrade, sul luogo dell'evento il traffico transita su una corsia e non si registrano turbative al traffico.

Incidente sulla A14, morta Elisabetta: la volontaria animalista impegnata in una staffetta

Lo schianto ha coinvolto due mezzi pesanti ed un furgone sul quale viaggiava Elisabetta Barbieri. La donna, volontaria animalista, viveva in Lombardia ma collaborava con l'Enpa di San Severo per effettuare delle staffette per le adozioni. Elisabetta, nota tra le associazioni di tutta Italia per il suo impegno, viaggiava su un furgone a bordo del quale c'erano diversi animali randagi da trasportare al Nord per darli in adozione: le tappe del viaggio prevedevano la consegna di cani e gatti prima a Bologna e poi a Milano. Sia lei che l'autista del furgone sono morti sul colpo nell'incidente. Anche uno dei cani è morto nello schianto, mentre molti altri, terrorizzati, si sono riversati nell'autostrada e sono fuggiti. Durante la chiusura, vigili del fuoco e polizia stradale hanno lavorato per recuperarli e metterli in sicurezza. Nell'impatto ci sarebbe stata infatti un'apertura di queste gabbie, ma tutto il carico di animali è stato sistemato in un autotreno per il trasporto cavalli che è stato fatto arrivare sul posto.







