Incidente tra un pullman e un camion frigo fermo sull'autostrada A4: morti e feriti, uscita obbligatoria a Latisana

di Redazione web

Terribile incidente stradale tra un pullman dell'Est Europa e un camion frigo fermo sulla A4: istituita l'uscita a Latisana. L'incidente è avvenuto verso le 19,30 di oggi, venerdì 25 agosto, nel tratto a tre corsie della A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste all'altezza del comune di Rivigiano Teor al chilometro 471. Coinvolti nello schianto un bus e un mezzo pesante. Decine le persone coinvolte, ci sarebbero feriti gravi, tra questi alcuni bambini, e alcuni morti.

L'incidente choc

Un incidente si è verificato sulla A4 in direzione di Trieste tra un tir e un pullman che effettuava servizio da e per l'Est Europa. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco ci sarebbero alcune vittime e diversi feriti. L'incidente è avvenuto nel tratto tra lo svincolo di Latisana e San Giorgio di Nogaro. Il tratto autostradale è stato chiuso per permettere i soccorsi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19,30 nel tratto a tre corsie della autostrada A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste all'altezza del comune di Rivignano Teor, al chilometro 471, in Friuli Venezia Giulia.

+++notizia in aggiornamento+++

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 21:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA