Con lo scooter si schianta contro un furgone: 17enne muore nel Trevigiano

Un ragazzo di 17 anni è morto oggi pomeriggio a Ormelle (Treviso) in seguito all'urto tra il ciclomotore che stava conducendo ed un furgone in transito. L'incidente è accaduto all'altezza di un incrocio secondo una dinamica al vaglio dei carabinieri. Il giovane è deceduto prima dell'arrivo dei soccorritori.

Catania, panico sul volo Wizzair da Londra: aereo danneggiato dalla grandine atterra durante una tempesta

Secondo le prime ricostruzioni dell'incidente, il 17enne in sella al motorino si sarebbe immesso da via Campagnola sulla strada provinciale, all’altezza del civico 125. La conducente del mezzo, una 29enne della zona, non è riuscita a evitare l’impatto con lo scooter. L’urto è stato violentissimo e il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto a vari metri di distanza. Lo schianto ha fatto correre in strada i residenti che hanno subito chiamato il Suem 118. I sanitari sono arrivati sul posto con ambulanza e automedica, mentre dalla centrale di Treviso si era alzato anche l’elicottero, purtroppo però, non hanno potuto fare nulla. Sotto choc la 29enne alla guida del furgone.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Agosto 2022, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA