Imprenditore porta i 42 dipendenti (con famiglia e figli) in crociera: «Se l'azienda va bene è grazie a loro»

Una crociera per festeggiare i 40 anni dell'azienda e premiare i 42 dipendenti per gli importanti risultati lavorativi raggiunti durante l'anno. Lo ha fatto un imprenditore di Brindisi, Vito Casarano, ingegnere chimico a capo della Technoacque di Fasano.

Tutti in crociera

Non è la prima volta che Casarano porta in vacanza il suo team di ingegneri, chimici, biologi, tecnici e operai specializzati, impiegati (e le loro famiglie).

I dipendenti

Una scelta che pare essere vincente e apprezzata dai dipendenti, che partecipano insieme alle famiglie, bambini compresi. «A bordo non sottraggo tempo a nessuno, è lo stare assieme per una settimana in modo spensierato e autonomo che rinforza lo spirito di squadra e crea un grande affiatamento. Poi se le meritano tutti, dal primo all’ultimo», sostiene il titolare unico di Technoacque.

