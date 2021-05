Imbrattata con vernice gialla la statua di D'Annunzio in centro a Trieste

«Vergognosamente imbrattata di vernice la statua di D'Annunzio in piazza della Borsa! Ma grazie alle telecamere prenderemo questi farabutti!». Lo denuncia, via Facebook, il vicesindaco di Trieste Paolo Polidori che posta anche il video dell'atto vandalico, in cui si vedono due persone, uno con un cappuccio nero e una donna, mentre versano un secchio di vernice sulla statua.

La statua è stata poi ripulita nel giro di qualche ora. «Già pulita la statua di D'Annunzio, a distanza di qualche ora dal vergognoso imbrattamento avvenuto alle prime luci dell'alba! - scrive ancora Polidori - Ringrazio Acegas ed Italspurghi per la prontezza nell' intervento!! Proseguono intanto le indagini per beccare i delinquenti».

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Maggio 2021, 22:13

