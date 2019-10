Ha un infarto in strada, dipendente della Croce Rossa gli salva la vita: «Passava di lì per caso»

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 19:35

Ha un, un eroe lo salva per caso: ha dell’incredibile quanto accaduto a Viareggio nella giornata di ieri, protagonisti, un cinquantenne del posto, e, dipendente della Croce Rossa. Il primo era con moglie e figlia in strada quando ha avuto un infarto: il secondo, che passava da lì per caso, è intervenuto e gli ha salvato la vita.Il fatto è stato raccontato oggi sul quotidiano La Nazione: moglie e figlia dell’uomo, quando si è sentito male, hanno iniziato ad urlare e chiedere aiuto, attirando l’attenzione di Sirio, che si trovava in zona per fare degli acquisti. Un vero e proprio angelo custode, che prima ha chiamato il 118 per allertare un’ambulanza, poi gli ha praticato il massaggio cardiaco, in continuo contatto proprio con la sala operativa del 118, salvandogli di fatto la vita.Oltre al suo intervento è stato decisivo anche l’uso di un defibrillatore, anch’esso arrivato per caso: un dentista che abita in zona infatti, dopo aver sentito le urla di aiuto, ha portato il suo defibrillatore, dato che quello più vicino si trovava in una farmacia troppo lontana da lì. Dopo due scariche, l’uomo è tornato a dare segni di vita, per poi migliorare gradualmente dopo il trasporto in ospedale.Un autentico segno del destino, come ha detto lui stesso a La Nazione: «Avevo avuto una serie di ritardi ieri mattina - le sue parole - sono fatalista, si vede che dovevo trovarmi lì proprio in quel momento. Va detto che anche il coordinamento col 118 ha funzionato benissimo». Davide, sua moglie e sua figlia ringraziano: senza Sirio, sarebbe stata una tragedia.