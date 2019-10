Tumore al cervello, operata la piccola Ginevra: per lei si erano mobilitati vip e cantanti. Il papà su Fb: «Sei una guerriera»

Martedì 29 Ottobre 2019, 13:34

Questa mattina la piccola, ladi Melito di Napoli, è entrata in sala operatoria all’ospedale di Hannover, in Germania: la sua, che aveva costi elevatissimi, è stata possibile grazie ad una, con un concerto di beneficenza a cui hanno partecipato 25 artisti napoletani.Ginevra da 4 anni combatte contro il cancro, diagnosticatole nel 2015: dopo un anno e mezzo di cure con due cicli di chemio - prima al Pausillipon di Napoli, poi al Bambin Gesù e al Gemelli di Roma - il peggioramento delle sue condizioni ha portato la famiglia all’unica soluzione possibile, l’intervento in Germania per avere una speranza.Fabio, il padre della bambina, su Facebook ha postato una foto della bambina prima dell’intervento, seduta sul letto di ospedale: «Vai amore, vai e vinci! - scrive il papà - Papà mamma e Miriana ti amano più della loro stessa vita. Sei una guerriera, spacca tutto e fa mbress’ che già ci manchi da impazzire! Ti amiamo. Gesù pensaci tu!».