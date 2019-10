Travolti da Suv davanti all'asilo, la bimba di tre anni ha ricominciato a parlare

Sta meglio la bambina investita da un Suv nel cortile dell'asilo di Chieri . La bimba di tre anni ha cominciato a mangiare cibi morbidi e a pronunciare le prime parole: era stata investita da un suv che posteggiato in leggera salita e improvvisamente ha iniziato a indietreggiare investendo quattro bimbi.La piccola, che subito dopo l'incidente era stata sottoposta a un complesso intervento neurochirurgico per un grave trauma cranico, è tuttora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.