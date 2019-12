Greta Thunberg a Torino, è arrivata su un'auto elettrica. In piazza sono in 5mila

Welcome To Turin Greta





Leggi anche > . Lo striscione affisso sul balcone di Palazzo Civico a Torino per l'arrivo questo pomeriggio nel capoluogo piemontese dell'attivista svedese Greta Thunberg fondatrice del movie mento Fridays for future. Intanto su Fb la sindaca Chiara Appendino in un post sottolinea: «Oggi è una giornata importante per Torino. Alle 14.30 in piazza Castello la presenza di Greta sarà un ulteriore occasione per ribadire la centralità che l'emergenza climatica deve avere nel dibattito pubblico e politico». «Mi auguro di vedere in piazza tutti rappresentanti delle istituzioni locali come segno simbolico forte dell'unità in questa battaglia», aggiunge la prima cittadina del capoluogo piemontese.Leggi anche > Greta Thunberg persona dell'anno 2019 di Time. A 16 anni è la più giovane di sempre

Greta Thunberg è arrivata a Torino nel primo pomeriggio per partecipare al presidio dei Fridays For Future in piazza Castello. Sul balcone d'onore di Palazzo Civico è stato affisso uno striscione per dare il benvenuto alla giovane attivista della lotta ai cambiamenti climatici. Sullo striscione, sfondo verde e con un mondo libero dall'inquinamento, la scritta

Welcome to Turin,Greta

In attesa di raggiungere piazza Castello per il presidio, Greta Thunberg sta incontrando un gruppo di giovani del Fridays For Future. La giovane attivista ha ricevuto una delegazione di cinque ragazzi del movimento al Teatro Regio, dove si trova da un paio d'ore.

Venerdì 13 Dicembre 2019, 15:09

”. Greta è arrivata nel capoluogo piemontese a bordo di un'auto elettrica, come scrive Tgcom24.