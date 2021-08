Green pass per trasporti e scuola: la decisione del governo, cosa cambierà

Settimana decisiva per l'ampliamento del green pass. Attese le nuove misure anti Covid su scuola e trasporti: il governo ha confermato che entro la pausa estiva prevista per il 6 agosto ci sarà il decreto con gli interventi che puntano ad ampliare l'utilizzo del green pass in Italia.

L’ufficialità potrebbe già arrivare tra martedì 3 e mercoledì 4 agosto quando è stata convocata la cabina di regia: seguirà un decreto governativo con tutte le nuove misure. L'obiettivo del governo è di uniformare le misure anche nel settore dei trasporti: soltanto i possessori di Green pass potranno accedere a treni, navi e aerei, nonostante non ci sia unanimità all’interno della stessa maggioranza che chiede lo slittamento del provvedimento a fine agosto.

GREEN PASS TRASPORTI

A sancire l' "ok definitivo" sarà il numero dei contagi e l’andamento delle nuove ospedalizzazioni sia in area medica sia in terapia intensiva. Salire su un mezzo pubblico significherà quindi essere muniti di certificazione che attesti la vaccinazione completa, la prima dose di vaccino fatta almeno 15 giorni prima, la guarigione nei sei mesi precedenti, l’esito negativo di un tampone molecolare, antigenico o salivare fatto 48 ore precedenti.

La verifica del Green pass dovrebbe avvenire nel momento in cui il passeggero sale a bordo e dovrebbe essere lo stesso personale a effettuarla: esattamente come avviene in genere per documenti di imbarco e di identità. Se il passeggero esibisce un certificato falso o contraffatto, riceverà una multa e verrà denunciato. Inoltre, il Green pass servirà anche al tracciamento qualora dovesse essere accertata la positività di uno dei passeggeri.

Stando alle indiscrezioni, al momento non sarebbero previsti controlli su autobus e metropolitane. Diventerebbe troppo difficile verificare il Green pass di tutti i passeggeri anche se il governo ha già chiesto alle Regioni un piano dettagliato sul potenziamento dei mezzi pubblici che potrebbe essere discusso questa settimana insieme al piano per la ripresa della scuola. Secondo il Cts la capienza all’80% non è sufficiente a garantire il distanziamento su bus e metropolitane, dunque in vista della riapertura delle scuole, che è prevista in presenza, sarà necessario un sostanziale aumento del numero delle corse.

GREEN PASS SCUOLA

Per la scuola il primo obiettivo, prioritario per l'esecutivo e ribadito sia dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella sia dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, riportare in classe tutti gli studenti a settembre; il secondo, evitare che il ritorno dalle vacanze si trasformi in un'ondata di nuovi contagi e ospedalizzazioni. E dunque intervenire sui trasporti a lunga percorrenza - treni, aerei e navi - introducendo l'obbligo del green pass, molto probabilmente dalla seconda metà di agosto. Il governo sta già lavorando su entrambi i dossier.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Agosto 2021, 07:58

