Gratta e Vinci, ambulante compra un tagliando prima del mercato e vince 260.000 euro

Bimbo ucciso dal trattore, «il piccolo Silvano morto tra le braccia del nonno: una scena straziante»​

La dea bendata fa tappa a Porto Recanati durante il mercato settimanale del giovedì. Vincita milionaria ieri mattina nella storica tabaccheria Monaldi in piazza Cinque Giornate (piazzetta delle Erbe). Con una doppietta del “Turista per 10 anni” del costo di 2 euro ne sono stati vinti ben 260 mila. Il fortunato vincitore è un commerciante ambulante che tutti i giovedì è presente con il proprio banco in corso Matteotti. Esulta Francesco Monaldi, titolare della tabaccheria in cui è stata centrata la vincita.