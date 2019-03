Anziano disabile gratta e vince 400 euro: nomadi rom lo seguono con i figlioletti e lo derubano

Gratta&vinci, poi l'hanno seguito con i loro bambini neonati in braccio, spingendo il passeggino del più grande, e gli hanno sfilato il portafoglio gonfio della vincita: 370 euro. Tre stranieri, un uomo e due donne rom originari della Bosnia ma residenti in provincia di Vicenza, sono stati individuati dalla Squadra mobile e denunciato.



La vittima è un anziano gravemente malato, che si sposta utilizzando un carrellino per non perdere l'equilibrio, che ha anche cercato di inseguire i ladri. Il furto è avvenuto nella tarda mattinata dell'1 marzo, in piazza de Gasperi a Padova. L'anziano si è subito accorto di essere stato derubato e ha chiamato il 113, ma quando è arrivata la polizia, dei tre malviventi, che hanno agito tenendo in braccio i propri figli ancora in fasce, erano ormai fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Poi sono stati rintracciati e denunciati, come racconta Il Gazzettino.

