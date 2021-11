Gratta e vinci, coppia baciata dalla fortuna: vincono 2 milioni con un biglietto da 10 euro

La dea bendata ha baciato il Bar Wu di Conegliano, o meglio un suo cliente. Pioggia di soldi per un cliente fortunato che ha vinto 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci da 10 euro. Il proprietario del bar, Wu, chiamato anche Alessandro, ha preso in gestione l'attività da 5 anni assieme alla moglie e non si sarebbe mai aspettato una vincita del genere all'interno del suo bar.

È la vincita più grande nei giochi con la fortuna che si è registrata finora in città. «Mamma mia - ha esclamato Wu - io sono qui a sgobbare dalla mattina alla sera e sono felice di questa vincita, anche se non riceverò alcun compenso; comunque può essere una forma di pubblicità per il mio locale, che ha bisogno, come tutti, di lavorare». I clienti presenti, non appena si è sparsa la notizia, ieri mattina si sono complimentati con lui, anche se non hanno voluto rilasciare dichiarazioni, forse perché non venisse il sospetto che la fortuna possa avere baciato uno di loro. Il Bar Wu è frequentato da persone delle più diverse estrazioni sociali, dai politici agli intellettuali e a gente comune, che si incontrano per l’aperitivo in compagnia.



«Della vincita - ha raccontato Wu - sono stato informato l’altra sera proprio dai fortunati che sono venuti da me con la fotocopia, che mi hanno consegnato, del tagliando del Gratta e Vinci in cui compariva tra i numeri il 43 che era tra quelli vincenti per la somma ingentissima di due milioni di euro. Era una coppia che ha voluto farmelo sapere, ma sono stati di poche parole e mi hanno semplicemente ringraziato. Mi hanno detto che si sono rivolti ad un avvocato per riscuotere la somma allo scopo di garantirsi ed evitare possibili intoppi o imprevisti».

Wu ha riferito che li conosce, ma che si è impegnato a non fare il loro nome. «Sono clienti abituali - ha detto – e devo aggiungere che non sono persone che vengono al bar per il caffè o l’aperitivo e si limitano a prendere un gratta e vinci da uno, due o tre euro, ma acquistano diversi tagliandi per cifre molto più consistenti, spendendo somme ingenti». Al Bar Wu si erano già registrate in passato diverse vincite, anche se non di tale entità, come quella di due anni fa di 70mila euro con un altro Gratta e Vinci da 3 euro.

