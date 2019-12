Si fa dare pacco di "Gratta e vinci" per 420 euro: perde, non paga e scappa

Si fa consegnare dal titolare-amico un pacco di biglietti Gratta e vinci di vario taglio per un importo di 420 euro. Li gratta, non vince nulla. Alla richiesta del titolare di saldare il pagamento dei biglietti, O.M., 41 anni, di Giavera del Montello (Treviso), pluripregiudicato, tenta di raggirarlo dicendogli che avrebbe saldato il "conto" dopo aver prelevato al vicino bancomat il denaro contante necessario. Ma, uscito dal bar, spariva. I Carabinieri di Cison, allertati dal gestore del locale, rintracciavano O.M. a Revine: è stato denunciato per insolvenza fraudolenta.

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA