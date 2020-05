Giuseppe Conte passeggia nel centro di Roma e incontra i commercianti: il saluto al barbiere

Giuseppe Conte

nel centro diper ilLungo il cammino versoil premier è entrato nelle botteghe che hanno riaperto ieri dopo il lockdown dae ha salutato artigiani e commercianti. In molti si sono avvicinati per scambiare due chiacchiere e per ringraziarlo del lavoro svolto sinora. Il barbiere dsi è offerto di tagliargli i capelli, ma Conte ha risposto: «Grazie, ma lo faccio da solo».Già in un'altra occasione il capo del governo ha sottolineato di tagliarsi i capelli da solo. Lo ha fatto quando ha risposto a chi gli faceva notare la capigliatura sempre perfetta nonostante la chiusura diIl premier ha colto l'occasione per chiedere ai commercianti come fossero andate le prime ore di riapertura.È entrato nello storico negozio die ha fattoun salto anche in un'enoteca, in una piadineria e in un bar, dove qualcuno gli ha chiesto se volesse un caffè. «Confesso che oggi sono senza soldi», ha risposto il premier. Una piccola sosta e poi ha ripreso la passeggiata in compagnia della sua scorta e dei tanti giornalisti che lo hanno seguito.