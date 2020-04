Il premier Conte in conferenza stampa alle 15: in arrivo il decreto per prolungare il lockdown

con i capi delegazione di maggioranza, i ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

Leggi anche > Proroga lockdown fino al 3 maggio: si discute su riapertura librerie e cartolerie



Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2020, 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente del Consiglioparlerà oggi, venerdì 10 aprile, in conferenza stampa alle ore 15: il suo probabile annuncio riguarderà il prolungamento del lockdown per l'Italia, almeno fino al prossimo. Secondo alcune indiscrezioni, Conte potrebbe dare il via libera alla riapertura solo di alcune attività, come ad esempio le librerie:bisognerà dunque aspettare almeno altre due settimane.Probabile che il premier si soffermi. Stamattina il Capo del Governo ha ribadito, dopo le polemiche seguite all'accordo di ieri, che lui e il Governo non hanno mai cambiato idea sul MES, confermando la sua contrarietà. Il premier si è riunito