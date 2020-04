Conte verso la proroga del lockdown fino al 3 maggio: probabile riapertura di librerie e cartolerie

A quanto apprende l'Adnkronos, la firma del nuovo Dpcm che, sostanzialmente, conferma le misure restrittive per altri 15 giorni, verrà firmato domani dal premier Giuseppe Conte. Pochissime le deroghe introdotte, tra queste quelle per le librerie e le cartolerie. Il testo non è ancora chiuso ma lo sarà nelle prossime ore, spiegano fonti di governo.



La data del 3 maggio come fine del nuovo lockdown è stata anche per meglio abbracciare il ponte del primo. È quanto ha spiegato il premier Giuseppe Conte nel corso della videoconferenza con Regioni, Anci e Upi. Nel corso della riunione, a quanto si apprende, si è ragionato sulle attività produttive anche perché, da alcuni presenti, è arrivato un allarme: il numero di richieste di deroghe.



Il premier, si apprende ancora, ha spiegato che si potrebbe valutare qualche mirato ampliamento dei codici Ateco esclusi dalle restrizioni ma «cum grano salis». E nel corso della riunione è stato citato l'esempio delle cartolibrerie. Sulle attività produttive Conte avrebbe comunque assicurato un'ulteriore aggiornamento. A sottolineare i risultati della linea del rigore, nel corso della riunione, sarebbe stato anche il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha posto l'accento sul fatto che l'indice R è ancora troppo poco sotto l'uno, per dare vita alla fine del lockdown. Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Aprile 2020, 21:25

