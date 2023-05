di Redazione web

E' stata eseguita nel pomeriggio all'interno della sala mortuaria dell'ospedale di Cassino l'autopsia sulla salma di Giuliano Faiola, l'operaio di 45 anni residente in località S.Anastasia a Fondi, deceduto poche ore dopo un intervento chirurgico di bendaggio gastrico al quale si era sottoposto in una clinica privata della città per tentare di ridurre peso.

Autopsia sul corpo di Giuliano Faiola

L'esame medico legale è stato effettuato dal dottor Vincenzo Caruso, nominato dal sostituto procuratore Vincenzo Mattei che per chiarire le cause del decesso ha disposto la presenza anche di un secondo perito, il chirurgo toracico Giuseppe Cavallaro. L'esame è durato oltre un'ora e mezza al termine del quale non sono emerse evidenze di rilievo. Saranno determinanti gli esami istologici e di laboratorio per poter fornire risposte ai quesiti del magistrato inquirente.

Giuliano Faiola morto dopo l'intervento per perdere peso: l'esito dell'autopsia https://t.co/Ei7wG23PTd — Leggo (@leggoit) May 19, 2023

Tre medici indagati

La Procura di Cassino ha iscritto nel registro degli indagati tre medici che hanno avuto in cura il 45enne di Fondi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 21:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA