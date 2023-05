Mattia Laviola, trovato morto il 21enne scomparso: il corpo era in un parco. Il giallo dell'auto lasciata aperta

di Redazione Web

Tragico epilogo per Mattia Laviola, il giovane studente universitario di 21 anni scomparso da ieri mattina: di lui si erano perse le tracce, poche ore fa la terribile scoperta. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto a Policoro, in provincia di Matera, a breve distanza dal parcheggio in cui il ragazzo aveva lasciato l'automobile, con le chiavi all'interno.

Mattia Laviola trovato morto

L'area del rinvenimento è limitrofa alla riserva naturale del bosco Pantano e all'oasi del Wwf. Sono in corso le indagini del caso, al momento non è escluso che sia stato un suicidio. Notevole il dispiegamento di uomini e mezzi che sono stati impegnati nelle ricerche, condotte anche in mare.



Ad allertare le forze dell'ordine erano stati i suoi stessi familiari dopo che non era tornato a casa: le ricerche sono subito scattate e qualche ora dopo è stata trovata l'auto, nel parcheggio dell'Oasi Faunistica WWF. «Voglio esprimere vicinanza alla famiglia di Mattia per questa tragedia - ha scritto su Twitter il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi -.

